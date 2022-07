O cantor esteve em Piranga, em Minas Gerais, no último final de semana, e desconversou com a reação negativa do público

Nando Reis aproveitou um show, realizado no último sábado em Piranga (MG), para estimular um grito contra o presidente da república, Jair Bolsonaro (PL). Durante um momento da apresentação, o cantor puxou o coro de “Fora Bolsonaro”, mas foi vaiado pelo público presente.

“Quem tem coração, sabe o que tem que fazer: “Fora Bolsonaro”, gritou a plenos pulmões.

Entretanto, a audiência do artista parece vibrar em um primeiro momento, mas, logo na sequência, o barulho se transforma em vaias. Antes de voltar a tocar, Nando se incomodou com a reação negativa: “Eu estou com os povos indígenas e quem está vaiando não está sacando nada”, completou.