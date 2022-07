Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista, que não foi identificado, é atropelado por um motorista em um cruzamento de Juína, nesta sexta-feira (22). De acordo com informações do site Juína News, o acidente aconteceu no bairro Módulo 4, no município. As imagens mostram o momento em que o motociclista é atropelado pelo carro.



O homem é arremessado e o motorista do veículo quase bate em uma placa de Pare instalada em uma das pistas no cruzamento. Após a colisão, o motociclista levanta, aparentando estar bem, e anda em direção ao carro.