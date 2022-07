Um homem está sendo procurado pela polícia desde a última quinta-feira, 21 de julho, após roubar uma caminhonete e estuprar uma criança de 11 anos. Equipes da Força Tática da Polícia Militar de Tangará da Serra (251 km de Cuiabá) e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) fecharam o cerco em uma área de mata na manhã desta segunda-feira (25) para localizar o suspeito.

Segundo o idoso de 71 anos, o suspeito é conhecido de seu filho e pediu uma carona para o levar até sua residência, que fica aos fundos de uma propriedade rural que fica cerca de 80 km da cidade de Campo Novo do Parecis (400 km de Cuiabá). A vítima e seus três netos foram então levar o homem.

Ao chegar na casa por volta das 16:00 horas, o acusado pegou uma arma de fogo, e sem motivo começou a ameaçar todos de morte e queria ficar com sua neta. E mediante grave ameaça arrastou a criança para dentro da sua casa, passados uns minutos saíram, e disse que iria para a cidade e levaria a criança.

O suspeito fugiu com a caminhonete do idoso levando a criança, deixando o idoso e seus dois netos abandonados naquela casa sem comunicação alguma. Horas após a fuga do suspeito, familiares da vítima foi ao encontro deles e se encaminharam para delegacia.

Durante a fuga, ao passar por uma viatura da polícia, o suspeito resolveu deixar a criança às margens da rodovia, no intuito de atrasar os militares e conseguir escapar. Assim que a criança foi resgatada, foi encaminhada para uma unidade hospitalar, onde foi confirmado o estupro.

Os policiais efetuaram disparos nos pneus do veículo abandonado em uma estrada de chão próximo à cidade de Santo Afonso.

O criminoso ainda não foi localizado.

Veja o vídeo da perseguição policial a caminhonete.