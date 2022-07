Um carro branco pegou fogo nesta terça-feira, 26 de julho, em uma rua ao lado do supermercado Comper da Avenida do CPA, em Cuiabá. As chamas consumiram rapidamente o veículo e chamaram atenção de pessoas que passavam pelo local.

A cena foi registrada por um internauta. Pelas imagens, é possível ver que se trata de um Citroën C3, carro avaliado em R$ 62 mil.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local e contiveram as chamas rapidamente. Apesar do susto, causado pela altura das chamas, ninguém ficou ferido durante o incêndio.

Veja vídeo: