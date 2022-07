Uma discussão logo cedo na Padaria Sorella, no Bairro Popular, ganhou as redes sociais nas primeiras horas desse sábado, 30 de julho. O caso foi registrado em Cuiabá. Com os ânimos a flor da pele, dois homens trocam socos, enquanto outras pessoas tentam separá-los. Todos os envolvidos estavam com roupas de festa e haviam possivelmente amanhecido em uma festa.

Na sequência de imagens, é possível ver que antes de chegarem as vias de fato, acontece uma discussão entre os dois os homens. Um deles, que estava do lado de fora, pula uma grade do estabelecimento e parte para cima de outro rapaz, desferindo socos na região do rosto.

A reportagem tentou contato com os responsáveis pela padaria, porém, não teve retorno. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado até o momento.

Veja vídeo: