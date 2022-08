Cinco carros ficaram danificados após um engavetamento, no início da tarde desta segunda-feira (1º), na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, conhecida como Avenida do CPA, em Cuiabá. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), o acidente ocorreu próximo ao viaduto da Miguel Sutil e não houve feridos.

Não foi informado como ocorreu o engavetamento, porém um vídeo gravado por uma testemunha mostra como ficaram os carros após a colisão. Na filmagem, é possível ver que um carro chegou a “entrar” embaixo da parte traseira de uma caminhonete. Por ter tido danos mais severos, o veículo precisou ser guinchado do local.

A Semob fez toda a orientação e controlou o trânsito enquanto os carros eram removidos da avenida.