Uma mulher 31 anos, foi vítima de tentativa de feminicídio no final da noite desta segunda-feira, 1º de agosto, no bairro Cidade Alta, em Cuiabá. A mulher foi esfaqueada pelo marido no abdômen.

Conforme a Polícia Civil, assim que os policiais chegaram no local, encontraram a vítima caída em frente a calçada da residência, respirando com dificuldades devido ao ferimento. O suspeito apresentava estado de embriaguez e estava acompanhado da mãe ao lado da vítima. O casal teve uma discussão, e em determinado momento o homem a golpeou.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a mulher para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Já o suspeito foi detido pelos policiais militares ao Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

Um vídeo gravado por populares mostra o momento da briga entre o casal. Em determinado momento a mãe do suspeito puxa a mulher pelos cabelos durante a discussão.