Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram o momento em que um homem é atropelado ao tentar atravessar a Avenida Jacques Brunini, no Bairro Jardim Europa, em Cuiabá. O fato aconteceu na tarde dessa quinta-feira (04). Com o impacto da batida, o homem chega a "voar".

Nas gravações que circulam nas redes sociais, é possível ver que o episódio ocorreu às 14h38. Um rapaz, de blusa azul e calça preta, aparece atravessando a avenida para ir a uma distribuidora. Lá ele fica por uns segundos e tenta retornar para o outro lado da rua.

O jovem aproveita que os carros em um dos sentidos da rua param e atravessa. É neste momento que ele não vê um Fiorino vindo no sentido contrário. O motorista da Fiorino para o carro e presta socorro ao rapaz, ainda não identificado.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem para uma unidade hospitalar. O atual estado de saúde dele não foi informado.

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) também esteve no local e vai investigar as circunstâncias do acidente.