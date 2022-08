Vítima relatou que é a terceira vez que foi agredida pelo homem.

Câmera de segurança flagrou o momento em que um empresário do ramo automobilístico agride a vizinha, durante uma discussão entre os dois por conta da divisa do terreno entre os imóveis. O caso foi registrado em Sinop . Veja vídeo no fim da matéria.

A agressão aconteceu no dia 29 de julho, mas o caso viralizou nesta semana. A mulher procurou a Polícia Civil logo após o crime. Os investigadores repararam que ela estava com diversas lesões no rosto por conta das agressões.

A vítima relatou que o homem foi seu vizinho há aproximadamente 2 anos e o desentendimento entre os dois começou quando passaram a discordar sobre a divisão do terreno. Explicou ainda que o agressor era responsável por uma área de “grilo” no bairro Jardim Novo Estado.

No vídeo da câmera de segurança, é possível ver a mulher na frente do imóvel com um celular em mãos, quando o agressor chega em uma caminhonete, desce e parte para cima dela. Ele dá vários socos em seu rosto e, em seguida, volta para o veículo e foge.

Segundo a vítima, essa é a terceira vez que foi agredida pelo homem. Ele também a ameaçou diversas vezes com uma arma de fogo. Após a denúncia, a Polícia Civil realizou diligências de busca e apreensão na residência do agressor e foi descoberto que ele tinha registro de uma arma calibre 38. A autorização do porte de arma foi cancelada e a arma apreendida.

O caso será investigado.

Veja vídeo: