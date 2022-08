Uma mulher viveu momentos de pânico ao ter o seu carro roubado por um grupo de criminosos na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Ponte Nova, em Várzea Grande. Eram 9h01 da manhã e a ação foi toda filmada por uma câmera de segurança.

A vítima seguia em uma Land Rover que estava entre os carros dos assaltantes - um Renault Sandero preto à frente e um HB20 branco atrás, com placas clonadas. Todos dirigiam no mesmo sentido quando o HB20 bate propositalmente na traseira do carro da mulher.

Ela estaciona o veículo e desce para verificar. No mesmo momento, o carro branco também para e um homem sai do banco da frente do carona. Enquanto a condutora gesticulava, ele aproveita a desatenção, tapa a boca da mulher e tenta colocá-la dentro do próprio carro, isso com a ajuda de um segundo comparsa que sai do carro para ajudá-lo. A mulher resiste à ação e os bandidos desistem de sequestrá-la.

Os dois homens entram na Land Rover e levam o carro. O HB20 deixa o local e segue sob a condução de um terceiro integrante, que não saiu do veículo e não é possível identificá-lo devido a alta porcentagem de insulfilm nos vidros do carro.

Segundo a Guarda Municipal de Várzea Grande, que disponibilizou o vídeo, a Land Rover não havia sudo recuperada até a publicação desta matéria.