O flagrante de uma batida viralizou nas redes sociais pelo desfecho do acidente. Um motociclista bateu contra veículo modelo Pampa e caiu sentado na carroceria do veículo, em um cruzamento na cidade de Brasnorte (579 km ao Noroeste), no último sábado (13).

A câmera de segurança de um posto de combustível registrou toda a cena. O Pampa aguardava no cruzamento para fazer uma conversão, quando foi surpreendido e atingida em cheio pela motocicleta.

Nesse momento, o condutor da moto cai sentado sobre a carroceria do veículo, que para no mesmo instante. O capacete dele chega a sair da cabeça. Um homem desce do banco do carona e conversa com a vítima.

Não foi registrado boletim de ocorrência junto às autoridades, apenas danos materiais.