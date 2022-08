Segundo testemunhas, o incêndio iniciou em uma área de mata ao lado da empresa

Sete carretas foram destruídas em incêndio que atingiu uma oficina, na manhã desta quarta-feira (31), no bairro Nova Prata, em Sorriso. Assim que as chamas atingiram o pátio da empresa, tomou grandes proporções.

A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a ocorrência em uma oficina que faz reparos e carrocerias de carretas. As chamas atingiram uma carreta, ganhando grandes proporções e se alastrando para outras seis, que estavam estacionadas.

O combate direto às chamas foi realizado até que o incêndio fosse extinguido. Em seguida, local passou por rescaldo, que consiste em apagar todos os focos remanescentes que possam reacender as chamas, que impediu que o fogo se propagasse para as vizinhas, bem como para demais carrocerias que se encontravam no local.

Segundo testemunhas, o incêndio iniciou em uma área de mata ao lado da empresa e a suspeita é de o incêndio possa ter sido intencional. Felizmente, não houveram vítimas. Em vídeo, é possível ver a uma grande nuvem de fumaça tomando o local enquanto algumas pessoas tentam conter as chamas.