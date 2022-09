Uma cena um tanto inusitada foi registrada por brigadistas e bombeiros do município de Feijó, interior do Acre, durante o combate a um incêndio florestal de grandes proporções na zona rural do município nessa sexta-feira (15).

Uma cobra-cipó, de cerca de 40 centímetros, foi achada tentando fugir das chamas e desorientada quando aceitou receber água na boca entregue por um dos brigadistas que atuava no combate às chamas. (Veja vídeo no final da matéria)

A equipe atendia uma ocorrência no KM 2 da BR-364, sentido Feijó a Tarauacá, quando encontrou o animal. Segundo o comandante da equipe, sargento Adriano Souza, a cobra estava em uma parte que já tinha sido atingida pelo fogo e estava quase sem movimento.

“Estava bastante desorientada e ficou ali parada perto da gente. Então, começamos a resfriar o terreno ao redor dela e depois um dos brigadistas decidiu dar água para que ela pudesse beber. Ela ficou por um tempo ali meio debilitada, mas não estava queimada, acredito que era só a questão da fumaça mesmo que deixou ela desorientada. Mas, aí, retiramos ela do local e levamos para uma área verde que não tinha sido queimada”, contou o sargento.

O combate ao incêndio iniciou por volta das 14h e só foi concluído após às 17h30. Ainda segundo o comandante da equipe, a área atingida foi de cerca de 10 hectares, mas a equipe conseguiu controlar as chamas para que não chegassem a residências.

Diariamente, os brigadistas que atuam na cidade de Feijó são chamados para atender ocorrências na região, que é a que mais tem focos de incêndio do Acre. Além das chamas, eles encontram muitos animais tentando sobreviver.

"A gente sabe o que a gente passa, inalando toda essa fumaça, tendo contato com o calor do fogo e sempre nos colocamos no lugar desses animais também. Se para a gente que tem noção de como fugir é complicado, imagine como é para esses animais. É bem triste a situação. Tentamos ao máximo ajudar e evitar que eles morram, mas as vezes foge do nosso controle", disse o sargento.

Esta semana, um grupo tentava controlar um incêndio de grandes proporções às margens do Rio Envira, no km 2 da BR-364, no interior do Acre, quando um bicho-preguiça caiu de uma árvore em chamas e tentava subir em outra que também pegava fogo.

Assustado e aparentemente ferido, o animal se esticava entre os galhos fracos da árvore e escalava até o topo. Para ajudar, o coordenador dos brigadistas que estava na ocorrência, Auricélio Dantas de Souza, jogou água e tentou apagar o fogo, abrindo caminho para o bicho conseguir subir.

Cidade com maior nº de queimadas

A cidade de Feijó é a que tem o maior número de focos de queimadas do estado. Dos 4.273 focos registrados nos 17 dias de setembro no Acre, 1.026 foram em Feijó. Um total de mais de 24% de todos os focos.

Os dados são captados diariamente através do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em todo o ano de 2022, de janeiro até esta quarta-feira (14), o Acre registra um acumulado de 7.361 focos de incêndio. Desse total, 27,4% foram registrados na cidade de Feijó, com um total de 2.018.