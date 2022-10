Uma câmera de segurança instalada na Avenida Blumenau, em Sorriso, (a 420 km de Cuiabá), flagrou o momento em que um motorista invade o canteiro central e joga o carro para cima de duas pessoas. O caso aconteceu na noite do último domingo (2).

Nas imagens, é possível ver duas pessoas caminhando em uma via exclusiva para pedestres, que funciona também como uma ciclovia. Em seguida, o carro invade a pista e avança sobre as duas pessoas. Elas desviam do veículo e não são atingidas.

O motorista faz o retorno no mesmo canteiro e bate em outros dois carros: um que estava estacionado e uma caminhonete que estava parada em uma das faixas de rolamento da avenida.

Em outro vídeo, pessoas vestidas de verde e amarelo aparecem ao redor do carro logo após o incidente, dando início a uma confusão generalizada. Uma mulher aparece chutando o veículo. A imagem aparece borrada e não é possível identificar o condutor do carro.