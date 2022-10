Uma câmera de segurança flagrou o momento em que Ivan Justino Santana, 46, é atropelado por um caminhão de lixo na manhã desta segunda-feira (17), em Várzea Grande. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Nas imagens, é possível ver que a vítima se aproxima do veículo e fica parada. Em seguida, o homem vai até a frente do caminhão, que estava estacionado. O veículo começa a se mover e quase que no mesmo instante.

Ivan, então, é arrastado, cai debaixo do caminhão e é atropelado. A Guarda Municipal de Várzea Grande disse que Ivan estava embriagado, se desequilibrou e acabou caindo em frente ao caminhão, conforme narrado por testemunhas. Contudo, a filmagem mostra que houve outra dinâmica no acidente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande lamentou o acidente e afirmou que empresa terceirizada, responsável pelo caminhão irá se responsabilizará pela fatalidade.