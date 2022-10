Motorista de um Fiat Uno invadiu o espaço ocupado por uma lanchonete do bairro Araes, em Cuiabá, e matou dois homens que estavam no ambiente no final da tarde desta quarta-feira (19). Após atropelar as vítimas, o Uno, que estava em alta velocidade, bateu contra dois outros carros que estavam estacionados próximos ao local e uma motocicleta.

Acidente ocorreu entre a esquina das ruas Tenente Eulália Guerra com a João Carlos Pereira Leite.

As vítimas foram identificadas como sendo Antônio Celestino do Nascimento, 83, e Alvim Benedito de Siqueira Filho, 67. O motorista do Uno, que foi detido pela Polícia Civil, não teve sua identidade divulgada.

Informações apuradas pela reportagem no local do acidente apontam que uma das vítimas foi lançada a aproximadamente 30 metros do local onde ocorreu a batida. Além da Polícia Civil, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) está no local para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal.