Todo aquele discurso de “paz mundial” e citações de ‘O Pequeno Príncipe’ foram deixadas de lado na cerimônia de coroação da primeira Miss Sri Lanka. O concurso, realizado na cidade de Nova York, acabou em uma briga generalizada envolvendo tanto homens quanto mulheres que trocaram socos e pontapés no after party que reuniu as concorrentes, equipes e agregados. O vídeo de toda a confusão você confere ao final do texto.

Vídeos viralizaram nas redes com a lamentável cena. As imagens, feitas a meia distância, mostram pelo menos uma mulher ostentando o que parece ser uma das coroas que celebram corte do concurso.

Não está claro nem qual é a identidade da moça, tampouco o motivo que levou ao episódio de violência. A festa aconteceu em South Beach, onde há uma grande comunidade vinda do Sri Lanka.