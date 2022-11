Um vídeo obtido pelo g1 mostra um policial militar dentro de uma viatura da PM conversando e passando a mão perto das partes íntimas, entre as pernas, de uma pessoa em uma rua na Glória, Zona Sul do Rio. Segundo o autor do vídeo, a região é ponto de prostituições de travestis. Não é possível, no entanto, identificar a pessoa que aparece nas imagens.