Uma família viveu momentos de terror nas mãos de três criminosos que invadiram a residência no bairro Estação da Luz, em Campo Verde (131 km de Cuiabá), na noite desta quinta-feira (17). Os bandidos amarraram a esposa e as crianças, trancadas em cômodos diferentes e espancaram o dono da residência após visualizarem uma bandeira do Brasil dizendo o seguinte:

“Faz o L, porque quem manda agora é o Comando”. Eles fugiram levando R$ 10 mil em dinheiro e diversas joias avaliadas em cerca de R$ 60 mil, além de quatro televisores, quatro celulares e outros objetos pessoais. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h para atender um chamado de roubo a residência.

No local, as vítimas informaram que chegavam em casa e abriram a garagem, sendo surpreendidas por dois bandidos que invadiram o local antes que o portão se fechasse completamente. Eles já anunciaram o assalto mostrando uma arma de fogo.

Com a esposa e os filhos amarrados em locais diferentes da casa, o homem ficou sob domínio dos assaltantes que a todo momento faziam ameaças de morte. Quando os criminosos localizaram uma bandeira do Brasil, ficaram irritados e começaram a espancá-lo.

Depois, por volta das 23h30, um terceiro bandido chegou na casa e levou uma caminhonete Toyota Hilux da família carregada com os objetos roubados. Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada. Uma equipe efetuou rondas com auxílio dos celulares roubados que ainda estavam sendo rastreados.

Um dos assaltantes foi localizado na Avenida Airton Sena e confessou o crime, além de apontar o paradeiro dos objetos roubados, usado pelo bando como cativeiro para caminhoneiros, quando cometiam roubos de carga. Quando a guarnição chegou no cativeiro, encontrou um segundo bandido, que partiu para cima dos policiais com um pedaço de madeira.

Os agentes reagiram com cassetete e conseguiram imobilizá-lo. No cativeiro foram encontrados um aparelho de DVD, um cobertor azul, além de uma carteira com os documentos de um caminhoneiro que foi vítima de roubo de carga há algum tempo atrás e foi mantido refém.

Por volta das 4h30, os militares receberam a informação de que a caminhonete foi localizada em Cuiabá. O terceiro assaltante não foi localizado. Aos policiais, um dos criminosos confessou que o resto dos objetos havia sido levado por outro comparsa antes da chegada da viatura.

A dupla foi encaminhada à delegacia de Campo Verde para registro da ocorrência, sendo entregue à Polícia Civil que vai investigar o crime.