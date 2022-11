Manifestantes só não conseguiram agredir ainda mais os acusados porque a Polícia Rodoviária Federal estava presente.

Um vídeo que mostra o momento da prisão de dois homens em Sinop neste sábado (19) tem repercutido nas redes sociais em todo o estado. Uma fonte na Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a autenticidade do caso ao Repórter MT.

Nas imagens, dois homens sem camisa aparecem acuados pelos manifestantes que ocupam um dos pontos de protestos na cidade e são protegidos pelos policiais rodoviários federais que efetuaram as prisões. Mesmo assim, algumas pessoas conseguem se aproximar e dar alguns chutes nos dois.

Segundo relato do homem que fez as imagens, os homens teriam passado próximo ao local xingando e provocando os manifestantes e teriam inclusive realizado disparos com uma arma de fogo na direção deles.

Desde o dia 30 de outubro, quando foi anunciado o resultado da eleição presidencial, manifestantes têm ido às ruas protestar contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pedir intervenção federal.

Desde essa sexta-feira (18), manifestantes tem voltado a realizar bloqueios em rodovias federais por todo o estado.