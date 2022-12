Imagens de uma câmera de segurança flagraram um homem de 40 anos usando calcinha enquanto furtava uma escola no Lago Norte. Policiais da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte) prenderam o ladrão nessa terça-feira (13/12). No vídeo é possível ver o momento em que o homem passa por uma porta da escola com uma sacola na mão.

De acordo com a PCDF, após escalar o muro da instituição durante a madrugada, o homem tirou as roupas e ficou apenas uma calcinha preta. O crime ocorreu no domingo (11/12). O suspeito furtou torneiras e sifões dos banheiros do estabelecimento de ensino.

O homem também levou uma escada de alumínio avaliada em R$ 1 mil. Segundo os investigadores, o furto causou prejuízo ao colégio, pois toda a água que existia no reservatório, cerca de 80 mil litros, foi esvaziada após o furto das torneiras. O autor já era investigado por cometer outros furtos em comércios do Lago Norte.

O homem deve responder por furto qualificado. VEJA O VÍDEO: