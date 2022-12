Caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (15) no Bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem com um facão correu atrás de ladrões que tentavam assaltar uma barbearia no Jardim Petrópolis, em Cuiabá, na madrugada dessa quinta-feira (15). Conforme o dono do estabelecimento, o rapaz que aparece nos vídeos seria o gerente de um centro automotivo que funciona ao lado da barbearia.

Como se mudou para a cidade recentemente, ele estaria dormindo no imóvel. Por volta de 1h30, ele acordou com o barulho dos criminosos quebrando a porta de vidro. Pelo vídeo, é possível ver o homem escondido próximo ao portão do centro automotivo com o facão na mão. Quando um dos bandidos passa de bicicleta, ele abre a porta e sai correndo atrás do criminoso.

O dono da barbearia disse que gastou cerca de R$ 4 mil para substituir a porta e consertar a grade. Apesar do estrago, os ladrões não conseguiram levar nada do estabelecimento.