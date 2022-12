Um homem, 42 anos, foi preso na madrugada deste domingo (18.12), após roubar uma caminhonete Hilux e fuga capotar o veículo do Portão do Inferno, no município de Chapada dos Guimarães (a 68 km de Cuiabá).

Conforme ocorrência, a vítima, um idoso, 73 anos, informou aos policiais que estava na caminhonete com o suspeito, que tinha interesse em comprar o veículo. Mas, segundo ele, em determinado momento, o suspeito o obrigou a descer da caminhonete.

O homem então fugiu, e acabou perdendo o controle da direção e capotando a caminhonete no Portão do Inferno. Ele abandonou o veículo e fugiu. Os militares encontraram vários documentos, dinheiro e aparelhos celulares do bandido no veículo.

Em diligências, policiais de Cuiabá conseguiram prender o suspeito. Na delegacia, a vítima reconheceu o bandido.