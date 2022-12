Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motorista de aplicativo afugentou um ladrão que tentava furtar itens de uma conveniência no Bairro Despraiado, em Cuiabá. O caso aconteceu na manhã de domingo (18).

Pelas imagens, que foram exibidas no Programa do Pop, da TV Cidade Verde, é possível ver o criminoso saindo por um dos muros do estabelecimento com duas sacolas cheias de mercadorias. Ele pula do topo, cai no chão e acaba se machucando na queda.

Nesse momento, o motorista, que passava pela rua, parou o veículo próximo ao ladrão. Possivelmente com medo, o bandido abandona as sacolas e começa a andar para longe. O trabalhador, então, desce do carro e tira um objeto de dentro de seu paletó, que seria um grampeador. Ele aponta o item para o criminoso, que começa a correr pela rua.

Após evitar o furto, o homem teria contatado o proprietário do estabelecimento e a Polícia Militar, e devolvido os itens.