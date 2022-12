Casos de covid estão em crescimento no município e tendem a aumentar em função das celebrações de final de ano Atualmente, o boletim diário epidemiológico da cidade tem apontado crescimento nos casos ativos de Coronavírus.

As recomendações da vigilância são as mesmas, seguir as etiquetas de saúde, utilizar álcool em gel, lavar bem as mãos, evitar ambientes com aglomeração e o uso de máscara que não é obrigatório, mas é uma recomendação.

Importante reforçar também aos que vão receber visita de familiares de outra cidade se certificar de que o parente tomou as doses da vacina, se apresenta sinais de gripe e necessário utilizar máscara nos primeiros dias após a chegada da viagem.