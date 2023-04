O estupro foi cometido por quatro meninos com idades entre 10 e 15 anos, também estudantes da escola.

Os pais de um garoto de 10 anos procuraram a Polícia Civil e denunciaram que o menino foi vítima de estupro coletivo no pátio de uma escola, na zona rural de Nossa Senhora do Livramento (44 km de Cuiabá).

O caso foi revelado no Programa Cadeia Neles, da TV Vila Real. Conforme a reportagem, o estupro foi cometido por quatro meninos com idades entre 10 e 15 anos, também estudantes da escola. A mãe da vítima descobriu sobre o caso após uma professora saber do ocorrido e contar para a família.

“Ele disse que pegaram ele e um esfregava o pênis nele e o outro enfiava o dedo nas nádegas. O menino estava muito assustado e chorando e queria que fosse resolvido o caso”, disse uma professora.

Logo depois do ocorrido a diretora levou o menino até a casa da avó. No entanto ela chegou a adiantar para a família que os alunos que cometeram o abuso não poderiam ser retirados da escola, já que precisava aguardar uma decisão da Justiça.

A mãe do menor ficou revoltada e alega que a direção não agiu como deveria quando soube da situação.

“Depois que ela saiu da casa da avó do meu filho porque ela não procurou diretamente o Conselho Tutelar? Ela foi procurar depois de uma semana ainda por telefone”, afirmou.

“E se fosse o filho dela? Ela teria o mesmo posicionamento? Sem contar que ainda criticou a professora que repassou o caso para nossa família e exigiu que fosse tomada providências. Eu já estudei nesse colégio, nunca tive isso e meu filho também estudava lá há muitos anos, porém uma atitude da secretária de Educação de unir classes fez com que ocorresse isso”, desabafou.

O menino teve que ser retirado da escola e agora estuda em uma unidade em Várzea Grande.

Após o registro da ocorrência, a vítima passou por exame de corpo delito. A Polícia Civil investiga o caso.