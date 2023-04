Carro com cantora sertaneja Grazi Barbosa atravessou a rodovia até capotar no canteiro da direita e parar no meio da pista, na rodovia Atílio Balbo, em Sertãozinho.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o capotamento que terminou com a morte da cantora sertaneja Grazi Barbosa, de 25 anos, na manhã da última sexta-feira, 21, na rodovia Atílio Balbo, em Sertãozinho.

O vídeo mostra o carro que estava a cantora cortando para a faixa da esquerda e depois invadindo o canteiro central. Em seguida, o automóvel atravessa a rodovia até capotar no canteiro da direita e parar no meio da pista. O trágico acidente aconteceu às 7h26, próximo ao pedágio de Sertãozinho, cidade onde morava. A cantora tinha quase uma década de carreira na música sertaneja.

Uma mulher de 24 anos também estava no carro e foi socorrida com ferimentos leves. Já Grazi, não resistiu aos ferimentos e morreu.A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e um boletim de ocorrência foi registrado. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.