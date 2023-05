Um mecânico de 28 anos morreu após um pneu explodir em uma borracharia na tarde de quarta-feira (3) em Santiago, região central do Rio Grande do Sul. O jovem, identificado como Vinícius Saldanha do Carmo, estava fazendo a manutenção de uma carreta quando a explosão aconteceu.

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que aconteceu a explosão. Segundo o estabelecimento em que Vinícius trabalhava, outras quatro pessoas estavam no local. O mecânico chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

A causa da explosão ainda não está clara. A borracharia afirmou que Vinícius era um profissional experiente e com qualificação específica na área e colegas citaram que nenhum procedimento diferente do habitual foi adotado no momento da explosão.