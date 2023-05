Segundo sargento da Polícia Militar, Elienay Pinheiro, vai ser indiciado por omissão de cautela na morte da filha Eloá Oliveira, 2, com tiro acidental dentro de casa, na manhã desta quinta-feira (11), no bairro Santa Cruz II, em Cuiabá. Eloá foi morta pela prima, 5, com um disparo do revólver na cabeça enquanto brincava no quarto dos pais.

De acordo com o delegado da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), Olímpio da Cunha Junior, o sargento vai responder pelo artigo 13 da lei 10.826, que trata da omissão de cautela do armamento.

“A arma é particular, o proprietário é um policial. Nós, policiais, todos temos que ter arma para proteção pessoal e é uma pessoa habilitada. Segundo consta, tinha muito cuidado na guarda do seu armamento. A capacidade da arma era de 6 munições e havia uma deflagrada”, explicou o delegado.

Conforme o delegado confirmou, o revólver estava escondido em um criado mudo ao lado da cama, onde possuí um compartimento falso. No entanto, as crianças acabaram vasculhando e achando a arma.

Prima começou a manusear a arma e teria disparado acidentalmente Eloá no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ela já estava sem sinais vitais.

Veja vídeo: