O morador foi violentamente agredido na academia do condomínio

O morador de um condomínio em Campo Grande (MS) levou socos do subsíndico. Vídeo mostra o momento da briga e da agressão. O episódio teria acontecido após o morador andar com cachorros no elevador social. A briga aconteceu no dia 3 de maio, dias após a vítima infringir a regra, porém, o vídeo viralizou nas redes sociais apenas nesta terça-feira (16).

Antes do desentendimento, o subsíndico deixou um recado sobre o assunto no grupo do condomínio. No dia 30 de abril, a vítima usou o elevador social com suas cachorrinhas, pois o elevador de serviços estava sendo usado para realizar a mudança de um morador.

Após momentos de discussão, subsíndico parte para cima do morador e desfere socos na vítima na frente de outras pessoas. Mesmo alguns tentando separar, o morador cai e segue sendo agredido. Imagens das câmeras de segurança mostram o momento do ataque.