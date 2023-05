Agressor teria se incomodado após críticas dos jornalistas ao irmão dele, servidor da prefeitura, e que teria se envolvido em uma confusão

Jornalistas da rádio Sucesso FM, de Catalão, município do sudeste goiano, foram agredidos depois que um homem invadiu um estúdio da emissora durante a transmissão ao vivo de um programa. De acordo com uma das vítimas, o agressor teria se incomodado com críticas feitas pelos profissionais ao irmão dele, que é servidor da Prefeitura de Catalão, e se envolvido em uma confusão com outros jornalistas em um estádio de futebol da cidade na última sexta-feira (19/5).

O caso aconteceu nesse sábado (20/5), durante a transmissão do Nosso Programa. Estavam presentes no estúdio os jornalistas Mamede Leão, Ricardo Nogueira e Yan Victor, que falavam sobre a situação que aconteceu no estádio do Crac, time do município, no dia anterior.

Veja o vídeo: