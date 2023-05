Um incêndio atingiu parte de uma funilaria após um cilindro de acetileno altamente inflamável pegar fogo na tarde dessa segunda (22), em Pontes e Lacerda (a 440 km de Cuiabá). Os funcionários estavam ao lado do equipamento quando ele entrou em chamas.

O equipamento para soldagem estava sendo utilizado por um dos funcionários na hora. O incidente ocorreu por volta das 16h, quando o cilindro com acetileno entrou em combustão. No vídeo gravado pela câmera de segurança do local dá para ver o momento em que os funcionários se afastam do equipamento, que começa a pegar fogo.

Rapidamente as chamas se intensificam. Dois dos funcionários ainda tentam apagar o fogo, mas quando percebem que elas estão ficando ainda mais altas, saem do estabelecimento. Imediatamente, uma ligação de emergência foi feita para o Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe para o local.

Segundo os bombeiros, o cilindro tem alto risco de propagação do incêndio e até mesmo de explosão.

Os bombeiros realizaram a retirada de um cilindro de oxigênio que estava junto ao cilindro em chamas. Com uma mangueira de incêndio, realizaram a retirada do cilindro de acetileno para um local aberto, fora da edificação. Além disso, foram empregadas técnicas de isolamento da área, a fim de evitar a propagação das chamas.

Como medida de segurança, a equipe aguardou o término da queima do material combustível, e, após cerca de três horas, conseguiu controlar o incêndio. O cilindro de acetileno foi resfriado e removido do local com segurança. Não houve vítimas ou danos significativos à estrutura da edificação.