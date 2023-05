A suspeita de manter a jovem nessas condições se chama Francisca Danielly Mesquita Medeiros, servidora pública, ex-candidata a deputada federal no Piauí e madrinha da vítima. Ela foi presa em decorrência de um mandado de prisão temporária.

O delegado Odilo Sena, responsável pela investigação do caso, informou que a vítima é submetida a trabalho análogo à escravidão desde os 12 anos, quando ela foi entregue pelos pais para passar alguns dias com Francisca Danielly que, além de madrinha da vítima, é prima da mãe dela. Anteriormente, a jovem residia com a família no município de Chapadinha (MA).

“Ao invés dela entregar essa criança de volta, ela veio pra Teresina e a transformou em uma ‘escrava’. O trabalho dela é cuidar de uma criança autista, cuidar de uma casa enorme. Não tinha direito a nada, o único direito dela é trabalhar”, disse o delegado.

A jovem limpava a casa e cuidava dos dois filhos da suspeita, sendo um deles autista. Ela relatou ser agredida todas às vezes que as crianças faziam alguma coisa errada. “Eu cuidava dos dois filhos dela. Ela batia no mais velho, no mais novo não. Eu tinha mais cuidado, eu era a mãe dele", disse a vítima.

Ao longo desses anos, a mulher denunciou que saía de casa pouquíssimas vezes. Ela não tinha permissão da madrinha. "Os vizinhos sabiam. Uma vez uma vizinha denunciou ela [suspeita] e ela disse que a culpada era eu”, comentou.

A jovem saia de casa somente para deixar e buscar as crianças no reforço escolar. Ela também levava o filho que possui autismo da Francisca Danielly para o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir). Nessas saídas, a vítima conheceu um homem de 58 anos.

"Quando a patroa dela descobriu o nosso relacionamento foi até a minha casa e me ameaçou. Ela também devolveu o celular que eu tinha dado e proibiu a gente de se encontrar", disse o homem. Ao visitar parentes em Chapadinha, o namorado da vítima conheceu a família da jovem e contou que ela vivia em situação análoga à escravidão.