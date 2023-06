Animal foi avistado em casa do residencial Aldeia do Vale; bombeiros e Zoológico de Goiânia participaram do resgate

Uma onça invadiu uma das casas do condomínio de luxo Aldeia do Vale, em Goiânia (GO), nesta terça-feira (27). Famosos como o cantor Leonardo, Zé Felipe e Virginia Fonseca também têm casa no local. O animal foi avistado na varanda de uma residência e foi devidamente resgatado pelos bombeiros, com apoio de técnicos especializados do Zoológico de Goiânia.

Após o resgate, a onça foi encaminhada ao Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) do Ibama, onde receberá os cuidados necessários.

Durante a operação de resgate, não foram observados ferimentos no animal.