Um prédio desabou no bairro Janga, em Paulista, no Grande Recife, e deixou múltiplas vítimas soterradas, segundo a Defesa Civil de Pernambuco. O número ainda é impreciso. O desabamento ocorreu no início desta manhã e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h35. Por ora, somente duas pessoas, uma mulher de 65 anos e outra de 15, foram resgatada com vida, e o resgate continua. Um homem de 45 anos foi encontrado morto.

As informações preliminares são de que o prédio estaria condenado, porém ainda era ocupado. Também haveria crianças entre os soterrados. Um vídeo na rua mostra o momento do desastre:

Dezenas de voluntários estão no local ajudando a retirar escombros para encontrar pessoas desaparecidas. Os bombeiros mobilizaram cães farejadores na área do desastre. A sexta-feira é de muita chuva em Pernambuco. Já na quinta-feira (06/07), a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) do Estado emitiu um alerta para a região metropolitana do Recife.