Vídeos 27/04/2021 09:45 Thalyta Amaral/Gazeta Digital SEQUELAS DA COVID: Após 70 dias internado, deputado volta a andar O deputado estadual Valdir Barranco (PT), internado há 70 dias por causa das complicações da covid-19, começou a voltar a andar. Um vídeo gravado na segunda-feira (26) mostra as primeiras tentativas do parlamentar, que conseguiu dar 40 passos com o apoio dos profissionais. Ele segue internado em um hospital particular em São Paulo, para onde foi transferido em fevereiro. Ele chegou a ser intubado depois de ter nova agravação do quadro, mas tem se recuperado bem após a extubação. Segundo a assessoria de Barranco, o quadro é estável e ele permanece em um quarto de enfermaria, onde faz a reabilitação muscular. No vídeo de poucos segundos, Barranco é amparado por duas profissionais e utiliza um andador para a atividade. Por causa da internação, ele perdeu bastante peso e aparece bem mais magro.

