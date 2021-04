Vídeos 27/04/2021 14:15 Arão Leite/J. Cidade VICINAL PRIMEIRA OESTE: Caminhão carregado de gado tomba ao tentar passar ponte em AF Um caminhão modelo 1513 de cor azul, tombou na noite de domingo na estrada vicinal Primeira Oeste, município de Alta Floresta. O veículo estava a caminho do frigorífico levando uma carga de bovinos quando o acidente aconteceu num trecho aos fundos do Bairro São José Operário.

Nesta segunda-feira pela manhã o Mercedes ainda se encontrava no local, mas o gado havia sido retirado. Informações de que tinham 18 animais, mas somente a metade, segundo o motorista, seria levada para abate. “Mas retiramos todos. Fora o dano material, somente um grande susto”, comentou o condutor que estava com a esposa no momento do acidente.

O motorista identificado ali apenas como Vitor, não quis comentar sobre como aconteceu, mas informações de que os pneus traseiros do caminhão lado direito teriam ao final da passagem por uma pequena ponte, errado o trilho e as tábuas quebraram, provocando o tombamento.

Uma PC da prefeitura de Alta Floresta foi usada para a retirada do caminhão do local.

