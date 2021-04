Vídeos 28/04/2021 15:58 Reporter MT PM pula de helicóptero e salva mulher que se jogou no Rio Cuiabá; assista vídeo Vítima foi encaminhada à unidade de saúde e passa bem. O resgate foi transmitido ao vivo pelo programa “Olho Vivo”, da TV Cidade Verde. Uma equipe Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) conseguiu salvar uma mulher, identidade não revelada, que pulou da ponte Mário Andreazza, entre Cuiabá e Várzea Grande, na manhã desta quarta-feira (28). O resgate foi transmitido ao vivo pelo programa “Olho Vivo”, da TV Cidade Verde (canal 12.1). Nas imagens é possível ver o momento em que o helicóptero sobrevoa próximo a água em busca da vítima. Ao visualizar a mulher, um dos policiais pula do helicóptero. Em seguida, ele consegue pegar a vítima e retirar do rio. A cena é impressionante e parece coisa de filme. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde e passa bem. Não há informações sobre o que o teria motivado a mulher a querer tirar a própria vida. Populares que estavam no local tentaram impedir que ela se jogasse no rio, mas não tiveram êxito. Outra testemunha chegou a entrar na água para socorrê-la, mas também não conseguiu devido à correnteza. Apesar do susto, a população ficou impressionada com o preparo do militar. Peça ajuda O CVV presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Mais de um milhão de atendimentos anuais são realizados por 2.000 voluntários pelo telefone 188 ou 141 (de acordo com a região), pessoalmente (nos 80 postos de atendimento) ou pelo www.cvv.org.br via chat, Skype e e-mail.

