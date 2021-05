Vídeos 21/05/2021 18:32 Cão indica droga enterrada e PF prende "dono traficante" em MT; vídeo Delegado disse que situação é inusitada e considera cão Billy "herói" O pequeno Billy, cachorro da raça pinscher, que pertencia a um traficante alvo da Operação “Hot Money”, apontou aos policiais o local onde o tutor escondia droga. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal, nesta quinta-feira (20), contra uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas interestadual na região conhecida como Vale do Araguaia. Durante uma busca na casa de um dos alvos da ação, o cachorro, que morava na casa com o traficante, começou a cavar uma parte do quintal. O animal foi acompanhado pelos policiais que, em seguida, ajudaram a cavar o local e encontraram tabletes de drogas escondidos. "O policial observou que o cãozinho convidava o policial para uma espécie de brincadeira, na verdade, pro animal era uma brincadeira. E, a partir dali, os policiais observaram ele se dirigir aos fundos da residência, numa área aterrada, e também que ele cavava de forma insistente. Isso chamou bastante atenção da equipe e aconteceu que os policiais seguiram essa escavação, onde o cachorro apontava. E loho em seguida, para surpresa de todos, foi encontrada uma grande quantidade de droga enterrada", relatou o delegado Murilo de Oliveira Freitas, da Polícia Federal. O delegado disse que a ocorrência é inusitada. Ele lemrbou que a PF sempre tem a colabroação de cães em suas operações contra o tráfico de drogas, mas esta foi a primeira vez que o animal de um traficante ajudou a equipe policial. "Ocorrência deixa um recado muito simbólico, diferente. Esse caozinho de comportou de forma até heróica, pelo justo, mesmo que isso significasse o sacrifício daquele que se apresentava como seu dono, que acabou escolhendo o caminho errado", colocou o delegado. Três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, bem como uma grande quantidade de valores em espécie foi apreendida em diversos locais de cumprimento de busca e apreensão. Após a prisão do traficante, o cão ficou sob os cuidados dos agentes que trabalharam na operação. Os policiais também cumpriram 28 mandados judiciais expedidos pela Vara Criminal de Aragarças (GO) nas cidades mato-grossenses de Barra do Garças, Cuiabá, Querência, Porto Esperidião e Pontes e Lacerda, também nas cidades de Aragarças e Jussara em Goiás. Entre os mandados expedidos, 7 são de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão. ‘Hot Money’ - deve-se ao fato de que todos os investigados têm no tráfico de drogas o seu modo de vida. Nesse sentido, “esquentam o dinheiro” através do exercício da mercancia de drogas ilícitas. Consequentemente, esse “dinheiro quente” em espécie é a única “fonte de renda” da maioria dos investigados.

Voltar + Vídeos