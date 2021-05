Vídeos 24/05/2021 05:47 Motorista dirige carreta em chamas para sair de pátio de posto em MT; veja vídeo Um caminhão carregado com feno pegou fogo na noite de sábado (22), em Água Boa. O veículo foi destruído e ninguém se feriu. Segundo o site Água Boa News, o incêndio foi registrado por volta das 20h. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis e foi retirado do local para evitar dano ainda maior. Caminhão pipa da prefeitura foi acionado para combater o incêndio e outras empresas nas imediações também ajudaram.

A cidade não tem Corpo de Bombeiros e as ferramentas disponíveis não foram suficientes para evitar que a carreta e carga fossem totalmente consumidos pelo fogo.

Ainda não foi esclarecido o que provocou o incêndio. Ninguém se feriu e o caso será apurado pela Polícia Civil da cidade.

