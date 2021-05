Vídeos 25/05/2021 17:57 Beatriz Passos Moradores filmam Lobo Guará correndo nas ruas do Centro de Sinop - veja vídeo Ligeiro, animal, que corre risco de extinção, causou surpresa ao ser visto na cidade durante o dia Moradores de Sinop (478,9 km de Cuiabá) foram surpreendidos com a presença de um Lobo Guará no Centro da cidade, nesta terça (25). O animal não aparentava estar ferido, mas corria assustado pelas ruas. Em vídeos, moradores registraram o bicho em frente à Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o animal ainda não foi resgatado. O Lobo Guará é uma espécie selvagem que vive em campos e matas-beira-rio, possui hábitos noturnos e raramente é visto durante o dia. Com alimentação baseada em vegetais, aves e pequenos roedores, costuma ser arisco, podendo pesar entre 20 kg e 30 kg, com cerca de um metro de altura. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN), o Lobo Guará está classificado como “quase ameaçado” de extinção. Por ser um figura importante na biodiversidade do Brasil, a imagem da espécie está presente na nota de 200 reais, nova moeda brasileira. Assista o vídeo

