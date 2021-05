Vídeos 28/05/2021 09:21 Thalyta Amaral Vídeo - Homem é preso com R$ 3,7 mi de cocaína escondida em pacotes de trigo Um homem foi preso na noite de quarta-feira (26), em Porto Esperidião (326 km a oeste de Cuiabá) transportando 150 quilos de cocaína escondidos em pacotes de um quilo de trigo. A droga foi avaliada em R$ 3,7 milhões. O homem estava em um Gol prata na MT-265, vindo da Bolívia, quando foi parado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron). Segundo o boletim de ocorrência, os policiais pararam o carro e o suspeito apresentou sinais de nervosismo. No porta-malas foram encontrados pacotes de trigo, que em uma análise mais minuciosa foi constatado que na verdade eram tabletes de cocaína embalados e depois disfarçados como trigo. Além da cocaína, foram localizados 9 tabletes de pasta base de cocaína, com valor estimado de R$ 162 mil. Próximo ao primeiro carro foi parado um Palio azul e ao ser interrogado, o motorista admitiu que era o dono da droga transportada no primeiro veículo. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Fronteira, em Cáceres (225 km a oeste) e irão responder por tráfico internacional de drogas.

Voltar + Vídeos