Vídeos 17/06/2021 05:38 Arão Leite/J. Cidade ‘APOIO NA FUGA’: Coronel da PM diz que empresário tinha envolvimento com ladrões de banco Bandido na nossa região não vai ter vez!. A frase é do tenente coronel da Polícia Militar, comandante do CR IX, com sede em Alta Floresta, Adnilson de Arruda. O oficial fez a declaração ao falar com a imprensa sobre o andamento dos trabalhos da polícia que faz buscas na região de Nova Bandeirantes, a elementos que roubaram duas agências bancárias dia 4 de junho e se esconderam em mata densa após fugiram pela Estrada Procomp.

Os ladrões que fortemente armados, saíram levando reféns, queimando carros na estrada e levando todo o dinheiro dos bancos, usaram o modelo ‘novo cangaço’ para o roubo. Pouco mais de uma hora após o crime as Polícias Militar e Civil de toda a região faziam barreiras nas estradas e cerco em matas, recebendo o apoio posterior dos grupamentos da Força Tática de Alta Floresta e Sinop, do Garra de Alta Floresta, Gerência de Operações Especiais, Gerência de Combate ao Crime Organizado, Ciopaer (Operações Aéreas) e o Bope, a Tropa de elite da Polícia Militar em Mato Grosso.

Quatro homens morreram ainda na semana passada e a polícia apontou todos como envolvidos de forma direta ou indireta ao banco. “Três pelo menos tiveram participação no roubo diretamente e um seria apoio para fuga, levar alimentação”, contou o tenente coronel da PM, Adnilson de Arruda, afirmando que o empresário de Alta Floresta, Luiz Miguel Melek, apontado pela família e amigos como morto possivelmente inocente, estaria ligado aos criminosos. “Está comprovado que os quatro estavam envolvidos. Não posso passar maiores detalhes, mas revelar um pedaço: essa pessoa passa duas vezes numa barreira, diz que vai pescar, volta em pouco tempo, leva rancho (alimentação) e aí tenta passar de novo quando a barreira mudou de posição”, comentou o comandante regional da PM ao ressaltar que no final a GCCO apresentará todos os detalhes sobre a participação de cada um.

“Não tem como alguém tentar argumentar contra fatos. Nós até entendemos a família questionar, mas tem pessoas argumentando situações complicadas. Mas tudo bem. Podem contestar junto ao Judiciário, mas os quatro estavam envolvidos comprovadamente”,. Assinalou coronel Arruda referindo-se também a Maciel Gomes Oliveira, Romário Batista Oliveira e um quarto elemento, conhecido como índio. “Gostaríamos de dizer novamente que temos mais de 100 policiais naquela área. Ainda tem indícios de que pelo menos parte do bando esteja escondida lá, mas as buscas continuam e bandido na nossa região, não vai ter vez”, finalizou.

