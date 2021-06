Vídeos 25/06/2021 15:05 Igor Guilherme Estagiário | Estadão Mato Grosso VÍDEO: Apresentador Sikêra parabeniza enfermeira que tirou lençol de maca em MT O apresentador Sikêra Júnior da Rede TV de Manaus, parabenizou uma enfermeira de Mato Grosso que em vídeo, retira o lençol de uma maca usada para carregar um dos criminosos mortos em confronto com o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). O caso foi registrado no município de Nova Bandeirantes (980 km de Cuiabá), na última segunda-feira (21). O apresentador, conhecido por seus comentários ácidos, ironiza dizendo que os policiais estavam tentando “salvar aquele último respiro de vida” e aponta para o telão, chamando atenção para a atitude da enfermeira que tira o lençol da maca. O apresentador diz: “Ei, o lençol não!” e a equipe do programa ri enquanto Sikêra pede para reprisar o momento. Quando a enfermeira retira o lençol o apresentador comemora, bate palmas para a atitude da enfermeira e termina dizendo: “Sensacional”.

