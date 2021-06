Vídeos 29/06/2021 15:20 Repórter da Globo é flagrada dançando após a captura de Lázaro Barbosa Após a captura de Lázaro Barbosa , que morreu após ser baleado durante confronto com policiais, nesta segunda-feira (28), um vídeo da repórter Giovana Dourado dançando virou assunto das redes sociais. A jornalista da TV Globo participava da cobertura do caso em Goiás e foi flagrada durante uma transmissão ao vivo da Record TV. No Twitter, um dos vídeos que registra o momento já conta com mais de 300 mil visualizações. Giovana Dourado apareceu no fundo de transmissão ao vivo da Record TV e vídeo viralizou nas redes sociais

