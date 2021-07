Vídeos 06/07/2021 09:17 VÍDEO: Mulher descobre caso da amiga com o marido e a agride Ela foi até o hospital onde a amiga trabalha como enfermeira e a agrediu com tapas, chutes e socos. Um vídeo que circula em aplicativos de mensagens nesta segunda-feira (05) mostra o momento em que uma mulher invade uma unidade de saúde e espanca uma enfermeira. O caso aconteceu dentro de um hospital da Bahia. De acordo com informações, a mulher teria descoberto que a amiga, estava tendo um caso e tinha até mesmo um filho com seu marido. Ela então foi até o hospital onde amiga trabalha como enfermeira e a agrediu com tapas, chutes e socos. Várias enfermeiras e médicas tentaram separar a briga. CLIQUE NO LINK E VEJA O VÍDEO DA CONFUSÃO

