Vídeos 07/07/2021 14:53 www.reportermt.com.br Esposa flagra gerente de empresa com garota de programa em VG, bate carro e filma "barraco" Ocorrência foi registrada na noite desse sábado, onde chegou ao estabelecimento com o filho do casal e o caso terminou em confusão. A mulher do gerente de uma empresa de água engarrafada flagrou o marido em um motel da região do Zero km, em Várzea Grande, na noite sábado (03) na ‘companhia’ de uma garota de programa. Revoltada, a ‘vítima’, que chegou em uma Toyota Hilux, bateu a caminhonete contra o carro do marido, um Toyota Etios, no pátio do motel e ainda filmou toda a situação. A gravação vazou e viralizou pelas redes sociais. Nas imagens a mulher mostra o carro da empresa em que o marido trabalha e narra que “a mulher dele flagrou com uma put* num motel do Zero”. Em seguida, ela mostra a frente da Hilux quebrada e o carro do marido batido contra uma parede do quarto do estabelecimento. “Foi só um empurrãozinho no carro. Olha o carro que ele estava, da empresa”, explicou. Ela ainda mostra a ‘suíte’ que o homem escolheu. Na sequência, ela mostra o ‘gerente’ andando pelo pátio do motel, mostra a criança e diz “Isso com criança. E ele está aqui”. Ao fundo dá para ouvir ele responder: “Porquê você está fazendo isso?”. E o vídeo acaba.

