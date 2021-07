Vídeos 10/07/2021 07:29 Gazeta Digital Cuiabá: Populares fazem fila para pegar 'ossinhos' de carne de supermercado Morador do bairro CPA II, em Cuiabá, flagrou uma fila de pessoas à espera de ossos de carne que são distribuídos para a população por um supermercado, localizado também no CPA II. O registro do vídeo é do final da manhã desta sexta-feira (9). No registro é possível ver populares pela calçada, que se inicia em uma esquina e percorre todo o quarteirão que dá acesso ao supermercado. Mulheres, homens, crianças e idosos aguardam sentados na calçada e debaixo de sol forte e muito calor a abertura do estabelecimento para pegar os "ossinhos" de carne distribuídos pelo supermercado. Segundo Joelson Oliveira, autor do vídeo e também morador do bairro, a pratica é comum de segunda a sexta-feira. Ele diz que o início da concentração de pessoas se dá por volta das 10h da manhã, uma hora antes do supermercado iniciar a distribuição dos ossos de carne. Ainda de acordo com Joelson, a quantidade de frequentadores da fila teve aumento considerável nos últimos meses. “Antes, a movimentação era pequena, cinco ou seis, [número de pessoas] mas começou a crescer nos últimos tempos”, disse.

