Vídeos 12/07/2021 08:27 Servidores veem luz não identificada sobrevoando fronteira - veja vídeo Uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea) se deparou com uma cena inusitada ao anoitecer deste domingo (11). Eles viram uma luz sobrevoando o local onde estão acampados que fica no Destacamento do Exército Brasileiro Santa Rita, na fronteira com a Bolívia. Apesar de ser um local ermo na zona rural, não há registros de drone ou qualquer aeronave trafegando na região. “Vimos uma luz diferente que passou muito rápido, ficamos monitorando, mas isso chamou a atenção. A gente não descarta nada, drone ou satélite, apesar de não se assemelhar”, explicou ao um dos servidores que fez as filmagens. Recentemente, reacendeu o debate sobre objetos voadores não identificados, os chamados Ovnis, com a divulgação de um relatório nos EUA que reconhece que os Ovnis podem representar “desafio à segurança”. O documento mostra que o caso tem recebido investigação legítima nos Estados Unidos onde os objetos foram vistos pilotos da Marinha se movendo em espaço aéreo militar. Em abril, o governo dos Estados Unidos divulgou três vídeos curtos que mostram “fenômenos aéreos não identificados” no país. E segue o mistério sobre a vida em outro planeta. Veja o vídeo feito pelos servidores

