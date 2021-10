No dia 26 de novembro, a Angulo Pesquisas homenageará empresas de Alta Floresta, que venceram a pesquisa de qualidade empresarial e profissional. O grande destaque é a presença VIP do humorista Tiago Barnabé, a Narcisa do programa da Eliana.

Há 26 anos a empresa atua no ramo de pesquisa no estado de Mato Grosso. O objetivo da pesquisa é ajudar no planejamento e criação de estratégias mais motivadoras, maximizando o valor das marcas e personalidades.